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Номер извещения
31603929673
Уникальный номер закупки
16/2.1/0053044/ГФлот
Наименование закупки
Оказание услуг по обучению (повышению квалификации) работников Заказчика по Целевой программе подготовки кадров специализированных дочерних обществ для реализации первоочередных проектов освоения морских месторождений углеводородов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.07.2016 11:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 499 580-38-27
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Тимур Октамджонович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
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Оказание услуг по обучению (повышению квалификации) работников Заказчика по Целевой программе подготовки кадров специализированных дочерних обществ для реализации первоочередных проектов освоения морских месторождений углеводородов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2016 13:00 GMT +331.08.2016 13:0031.08.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603929673Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обучению (повышению квалификации) работников Заказчика по Целевой программе подготовки кадров специализированных дочерних обществ для реализации первоочередных проектов освоения морских месторождений углеводородовг. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2016 14:3031.08.2016 14:3031.08.2016 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603929673Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обучению (повышению квалификации) работников Заказчика по Целевой программе подготовки кадров специализированных дочерних обществ для реализации первоочередных проектов освоения морских месторождений углеводородовг. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Подведение итогов не позднее
16.09.2016 18:0016.09.2016 18:0016.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603929673Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обучению (повышению квалификации) работников Заказчика по Целевой программе подготовки кадров специализированных дочерних обществ для реализации первоочередных проектов освоения морских месторождений углеводородовг. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.201616.09.2016 18:0016.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603929673Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обучению (повышению квалификации) работников Заказчика по Целевой программе подготовки кадров специализированных дочерних обществ для реализации первоочередных проектов освоения морских месторождений углеводородовг. Москва, ул. Наметкина, д.12 А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обучению (повышению квалификации) работников Заказчика по Целевой программе подготовки кадров специализированных дочерних обществ для реализации первоочередных проектов освоения морских месторождений углеводородов
Начальная цена
1 211 871,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Отсутствуют
85.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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