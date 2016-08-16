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Номер извещения
31603925932
Уникальный номер закупки
16/3/0051028/ГГР
Наименование закупки
Специальные исследования керна продуктивных пластов для целей геомеханического и седиментационного моделирования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.07.2016 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Почтовый адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Контактный телефон
+7 3452 54-09-56
Факс
+7 3452 54-09-55
Адрес электронной почты
Ya.morochnyh@ggr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морочных Янина Григорьевна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
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Специальные исследования керна продуктивных пластов для целей геомеханического и седиментационного моделирования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.08.2016 11:00 GMT +316.08.2016 11:0016.08.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603925932Дата и время окончания срока приема заявок Специальные исследования керна продуктивных пластов для целей геомеханического и седиментационного моделированияг. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2016 11:0017.08.2016 11:0017.08.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603925932Дата и время вскрытия заявок Специальные исследования керна продуктивных пластов для целей геомеханического и седиментационного моделированияг. Тюмень
Подведение итогов не позднее
19.09.2016 11:0019.09.2016 11:0019.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603925932Подведение итогов не позднее Специальные исследования керна продуктивных пластов для целей геомеханического и седиментационного моделированияг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальные исследования керна продуктивных пластов для целей геомеханического и седиментационного моделирования
Начальная цена
8 986 942,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геологоразведка
Все закупки и тендеры Газпром геологоразведка
Адрес местонахождения
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Отсутствуют
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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