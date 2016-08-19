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Номер извещения
31603926051
Уникальный номер закупки
16/2.2/0053642/ТюмМотор
Наименование закупки
Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты для нужд АО "ТМ" в 2016г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.07.2016 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 3452 54-60-47
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
e.anson@tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ансон Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
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Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты для нужд АО "ТМ" в 2016г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2016 17:00 GMT +319.08.2016 17:0019.08.2016 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603926051Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты для нужд АО "ТМ" в 2016г625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
Дата и время вскрытия заявок
22.08.2016 04:0022.08.2016 04:0022.08.2016 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603926051Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты для нужд АО "ТМ" в 2016г625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
Подведение итогов не позднее
08.09.2016 08:0008.09.2016 08:0008.09.2016 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603926051Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты для нужд АО "ТМ" в 2016г625007 Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты для нужд АО "ТМ" в 2016г
Начальная цена
5 978 372,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Отсутствуют
14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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