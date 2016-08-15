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Номер извещения
31603921582
Уникальный номер закупки
16/3/0030067/ГГР
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по ликвидации разведочной скважины № 16 Северо-Тамбейской площади
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.07.2016 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Почтовый адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Контактный телефон
+7 3452 54-09-56
Факс
+7 3452 54-09-55
Адрес электронной почты
Ya.morochnyh@ggr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морочных Янина Григорьевна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Выполнение комплекса работ по ликвидации разведочной скважины № 16 Северо-Тамбейской площади.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2016 11:00 GMT +315.08.2016 11:0015.08.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603921582Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по ликвидации разведочной скважины № 16 Северо-Тамбейской площади.г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
16.08.2016 11:0016.08.2016 11:0016.08.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603921582Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по ликвидации разведочной скважины № 16 Северо-Тамбейской площади.г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
09.09.2016 11:0009.09.2016 11:0009.09.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603921582Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ликвидации разведочной скважины № 16 Северо-Тамбейской площади.г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по ликвидации разведочной скважины № 16 Северо-Тамбейской площади.
Начальная цена
120 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геологоразведка
Все закупки и тендеры Газпром геологоразведка
Адрес местонахождения
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Отсутствуют
43.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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