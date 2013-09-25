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Номер извещения
31300551354
Уникальный номер закупки
13-2.1-6584
Наименование закупки
Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка технологии оценки технического состояния эксплуатационных колонн газовых и нефтяных скважин на основе комплекса сканирующей электромагнитной и акустической дефектоскопии» для нужд ООО «Газпром георесурс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2013 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка технологии оценки технического состояния эксплуатационных колонн газовых и нефтяных скважин на основе комплекса сканирующей электромагнитной и акустической дефектоскопии» для нужд ООО «Газпром георесурс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2013 12:00 GMT +325.09.2013 12:0025.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300551354Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка технологии оценки технического состояния эксплуатационных колонн газовых и нефтяных скважин на основе комплекса сканирующей электромагнитной и акустической дефектоскопии» для нужд ООО «Газпром георесурс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 11:4526.09.2013 11:4526.09.2013 11:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300551354Дата и время вскрытия заявок Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка технологии оценки технического состояния эксплуатационных колонн газовых и нефтяных скважин на основе комплекса сканирующей электромагнитной и акустической дефектоскопии» для нужд ООО «Газпром георесурс»Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 23:5914.10.2013 23:5914.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300551354Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка технологии оценки технического состояния эксплуатационных колонн газовых и нефтяных скважин на основе комплекса сканирующей электромагнитной и акустической дефектоскопии» для нужд ООО «Газпром георесурс»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201314.10.2013 23:5914.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300551354Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка технологии оценки технического состояния эксплуатационных колонн газовых и нефтяных скважин на основе комплекса сканирующей электромагнитной и акустической дефектоскопии» для нужд ООО «Газпром георесурс»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка технологии оценки технического состояния эксплуатационных колонн газовых и нефтяных скважин на основе комплекса сканирующей электромагнитной и акустической дефектоскопии» для нужд ООО «Газпром георесурс»
Начальная цена
28 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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