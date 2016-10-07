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Номер извещения
31603919022
Уникальный номер закупки
16/2.1/0029697/ГПЯмал
Наименование закупки
Восстановление автоматической системы диспетчерского управления для ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.07.2016 08:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Контактный телефон
+7 86167 9-70-29
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Митрошина Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Небуг, ООО "Молния Ямал"
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Восстановление автоматической системы диспетчерского управления для ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 11:00 GMT +307.10.2016 11:0007.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603919022Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление автоматической системы диспетчерского управления для ООО "Молния Ямал"352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Небуг, ООО "Молния Ямал"
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2016 13:0007.10.2016 13:0007.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603919022Дата и время вскрытия заявок Восстановление автоматической системы диспетчерского управления для ООО "Молния Ямал"352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Небуг, ООО "Молния Ямал"
Подведение итогов не позднее
11.10.2016 16:0011.10.2016 16:0011.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603919022Подведение итогов не позднее Восстановление автоматической системы диспетчерского управления для ООО "Молния Ямал"352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Небуг, ООО "Молния Ямал"
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
11.10.201611.10.2016 16:0011.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603919022Подведение итогов не позднее Восстановление автоматической системы диспетчерского управления для ООО "Молния Ямал"352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Небуг, ООО "Молния Ямал"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Восстановление автоматической системы диспетчерского управления для ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
699 999,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Молния Ямал
Все закупки и тендеры Молния Ямал
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Отсутствуют
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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