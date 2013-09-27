www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300552342
Уникальный номер закупки
13_2.2_2119
Наименование закупки
Поставка комплекта приборов и оборудования для полевой лаборатории «Экспресс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2013 08:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-03-78
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
mail@podzemgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Московская Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта приборов и оборудования для полевой лаборатории «Экспресс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2013 12:00 GMT +327.09.2013 12:0027.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300552342Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта приборов и оборудования для полевой лаборатории «Экспресс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2013 14:0027.09.2013 14:0027.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300552342Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта приборов и оборудования для полевой лаборатории «Экспресс»Москва
Подведение итогов не позднее
08.10.2013 11:0008.10.2013 11:0008.10.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300552342Подведение итогов не позднее Поставка комплекта приборов и оборудования для полевой лаборатории «Экспресс»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта приборов и оборудования для полевой лаборатории «Экспресс»
Начальная цена
2 737 927,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
33.20.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.