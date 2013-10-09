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Номер извещения
31300552227
Уникальный номер закупки
13_2.2_1267
Наименование закупки
Поставка товаров хозяйственно-бытового назначения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.09.2013 07:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-62-22
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
BondarenkoVE@tngg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Владислав Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бытовой техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2013 10:00 GMT +309.10.2013 10:0009.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300552227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техникиТюмень
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2013 12:0009.10.2013 12:0009.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300552227Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовой техникиТюмень
Подведение итогов не позднее
15.10.2013 12:0015.10.2013 12:0015.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300552227Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техникиТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бытовой техники
Начальная цена
619 769,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
24.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка туристической оснастки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2013 10:00 GMT +309.10.2013 10:0009.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300552227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка туристической оснасткиТюмень
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2013 12:0009.10.2013 12:0009.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300552227Дата и время вскрытия заявок Поставка туристической оснасткиТюмень
Подведение итогов не позднее
15.10.2013 12:0015.10.2013 12:0015.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300552227Подведение итогов не позднее Поставка туристической оснасткиТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка туристической оснастки
Начальная цена
1 218 305,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
24.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка баллона кислородного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2013 10:00 GMT +309.10.2013 10:0009.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300552227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка баллона кислородногоТюмень
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2013 12:0009.10.2013 12:0009.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300552227Дата и время вскрытия заявок Поставка баллона кислородногоТюмень
Подведение итогов не позднее
15.10.2013 12:0015.10.2013 12:0015.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300552227Подведение итогов не позднее Поставка баллона кислородногоТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка баллона кислородного
Начальная цена
176 400,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
24.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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