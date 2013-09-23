www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП309023
Уникальный номер закупки
002
Наименование закупки
Поставка МТР: оборудование для выпуска проектно-изыскательской продукции (плоттер А-0, МФУ, сканер широкоформатный, электрический переплетчик) для нужд ООО «НПЦ Подземгидроминерал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.09.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 495 665-49-48
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
office@pdgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Омаров Магомедали Алиевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР: оборудование для выпуска проектно-изыскательской продукции (плоттер А-0, МФУ, сканер широкоформатный, электрический переплетчик) для нужд ООО «НПЦ Подземгидроминерал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 18:00 GMT +323.09.2013 18:0023.09.2013 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309023Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТР: оборудование для выпуска проектно-изыскательской продукции (плоттер А-0, МФУ, сканер широкоформатный, электрический переплетчик) для нужд ООО «НПЦ Подземгидроминерал»Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2013 11:0024.09.2013 11:0024.09.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309023Дата и время вскрытия заявок Поставка МТР: оборудование для выпуска проектно-изыскательской продукции (плоттер А-0, МФУ, сканер широкоформатный, электрический переплетчик) для нужд ООО «НПЦ Подземгидроминерал»Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 12:0030.09.2013 12:0030.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309023Подведение итогов не позднее Поставка МТР: оборудование для выпуска проектно-изыскательской продукции (плоттер А-0, МФУ, сканер широкоформатный, электрический переплетчик) для нужд ООО «НПЦ Подземгидроминерал»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201330.09.2013 12:0030.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309023Подведение итогов не позднее Поставка МТР: оборудование для выпуска проектно-изыскательской продукции (плоттер А-0, МФУ, сканер широкоформатный, электрический переплетчик) для нужд ООО «НПЦ Подземгидроминерал»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР: оборудование для выпуска проектно-изыскательской продукции (плоттер А-0, МФУ, сканер широкоформатный, электрический переплетчик) для нужд ООО «НПЦ Подземгидроминерал»
Начальная цена
2 770 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Отсутствуют
52.48.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.