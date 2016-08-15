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Номер извещения
31603903869
Уникальный номер закупки
16/2.1/0000339/ДалТГ
Наименование закупки
Физкультурно-оздоровительные услуги на проведение спортивно-тренировочных занятий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.07.2016 06:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Почтовый адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Контактный телефон
+7 4212 91-82-90
Факс
+7 4212 91-82-90
Адрес электронной почты
I.Patrina@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Патрина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная 1, каб. 11.
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Физкультурно-оздоровительные услуги на проведение спортивно-тренировочных занятий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2016 07:00 GMT +315.08.2016 07:0015.08.2016 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31603903869Дата и время окончания срока приема заявок Физкультурно-оздоровительные услуги на проведение спортивно-тренировочных занятий680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная 1, каб. 11.
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2016 07:3015.08.2016 07:3015.08.2016 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31603903869Дата и время вскрытия заявок Физкультурно-оздоровительные услуги на проведение спортивно-тренировочных занятий680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная 1, каб. 11.
Подведение итогов не позднее
09.09.2016 07:0009.09.2016 07:0009.09.2016 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31603903869Подведение итогов не позднее Физкультурно-оздоровительные услуги на проведение спортивно-тренировочных занятий680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная 1, каб. 11.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Физкультурно-оздоровительные услуги на проведение спортивно-тренировочных занятий
Начальная цена
472 001,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Дальтрансгаз»
Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Отсутствуют
93.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 236
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