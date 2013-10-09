www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300546347
Уникальный номер закупки
13_2.1_2768
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на выполнение капитального ремонта комплектующих изделий вертолетов для нужд Пермского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.09.2013 19:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-18-27
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
loseva.mv@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Мария Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение капитального ремонта двигателей ТВ2-117
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2013 12:00 GMT +309.10.2013 12:0009.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300546347Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта двигателей ТВ2-117Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2013 15:0009.10.2013 15:0009.10.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300546347Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального ремонта двигателей ТВ2-117Москва
Подведение итогов не позднее
11.11.2013 17:0011.11.2013 17:0011.11.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300546347Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта двигателей ТВ2-117Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта двигателей ТВ2-117
Начальная цена
9 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
35.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Выполнение капитального ремонта главного редуктора ВР-8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2013 12:00 GMT +309.10.2013 12:0009.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300546347Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта главного редуктора ВР-8Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2013 15:0009.10.2013 15:0009.10.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300546347Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального ремонта главного редуктора ВР-8Москва
Подведение итогов не позднее
11.11.2013 17:0011.11.2013 17:0011.11.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300546347Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта главного редуктора ВР-8Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта главного редуктора ВР-8
Начальная цена
5 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
35.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Выполнение капитального ремонта стартер-генератора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2013 12:00 GMT +309.10.2013 12:0009.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300546347Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта стартер-генератораМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2013 15:0009.10.2013 15:0009.10.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300546347Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального ремонта стартер-генератораМосква
Подведение итогов не позднее
11.11.2013 17:0011.11.2013 17:0011.11.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300546347Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта стартер-генератораМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта стартер-генератора
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
35.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.