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Номер извещения
31300549747
Уникальный номер закупки
13_2.2_1741
Наименование закупки
Поставка офисной бумаги формата А3, А4 для нужд ООО «Газпром межрегионгаз».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2013 10:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 495 817-57-18
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медведева Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной бумаги формата А3, А4 для нужд ООО «Газпром межрегионгаз».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2013 10:30 GMT +320.09.2013 10:3020.09.2013 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300549747Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумаги формата А3, А4 для нужд ООО «Газпром межрегионгаз».Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2013 10:3020.09.2013 10:3020.09.2013 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300549747Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной бумаги формата А3, А4 для нужд ООО «Газпром межрегионгаз».Москва
Подведение итогов не позднее
01.11.2013 10:3001.11.2013 10:3001.11.2013 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300549747Подведение итогов не позднее Поставка офисной бумаги формата А3, А4 для нужд ООО «Газпром межрегионгаз».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной бумаги формата А3, А4 для нужд ООО «Газпром межрегионгаз».
Начальная цена
1 498 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Отсутствуют
52.47
Документация лота
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