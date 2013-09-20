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Номер извещения
31300546373
Уникальный номер закупки
13-2.1-6413
Наименование закупки
Оказание услуг по изготовлению, техническому и информационно-мультимедийному оснащению постоянно действующей экспозиции "Мир занимательного газа" для нужд ООО «Газпром экспо»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.09.2013 21:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по изготовлению, техническому и информационно-мультимедийному оснащению постоянно действующей экспозиции "Мир занимательного газа"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2013 12:00 GMT +320.09.2013 12:0020.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300546373Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по изготовлению, техническому и информационно-мультимедийному оснащению постоянно действующей экспозиции "Мир занимательного газа" Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2013 15:4523.09.2013 15:4523.09.2013 15:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300546373Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по изготовлению, техническому и информационно-мультимедийному оснащению постоянно действующей экспозиции "Мир занимательного газа" Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 23:5914.10.2013 23:5914.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300546373Подведение итогов не позднее Оказание услуг по изготовлению, техническому и информационно-мультимедийному оснащению постоянно действующей экспозиции "Мир занимательного газа" Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по изготовлению, техническому и информационно-мультимедийному оснащению постоянно действующей экспозиции "Мир занимательного газа"
Начальная цена
78 507 853,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспо
Все закупки и тендеры Газпром экспо
Адрес местонахождения
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
Отсутствуют
74.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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