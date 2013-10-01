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Номер извещения
31300547122
Уникальный номер закупки
13_2.2_1346
Наименование закупки
Поставка текстильных изделий (повторно)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2013 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
tender@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле текстильными изделиями в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка текстильных изделий (повторно)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2013 09:30 GMT +301.10.2013 09:3001.10.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300547122Дата и время окончания срока приема заявок Поставка текстильных изделий (повторно)Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2013 10:0001.10.2013 10:0001.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300547122Дата и время вскрытия заявок Поставка текстильных изделий (повторно)Краснодар
Подведение итогов не позднее
01.11.2013 14:0001.11.2013 14:0001.11.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300547122Подведение итогов не позднее Поставка текстильных изделий (повторно)Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка текстильных изделий (повторно)
Начальная цена
3 140 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
52.41.1
Документация лота
Кол-во: 443
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