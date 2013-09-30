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Номер извещения
31300544977
Уникальный номер закупки
13-2.2-2533
Наименование закупки
Поставка специальной техники для передачи в лизинг дочерним обществам ОАО «Газпром» (№1077/ДОГазтехлизинг/13-2.2-2533/11.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.09.2013 13:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лаборатория телемеханики
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 12:00 GMT +330.09.2013 12:0030.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300544977Дата и время окончания срока приема заявок лаборатория телемеханикиМосква
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2013 11:5501.10.2013 11:5501.10.2013 11:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300544977Дата и время вскрытия заявок лаборатория телемеханикиМосква
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 22:3014.10.2013 22:3014.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300544977Подведение итогов не позднее лаборатория телемеханикиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лаборатория телемеханики
Начальная цена
4 502 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Маслозаправщик
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 12:00 GMT +330.09.2013 12:0030.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300544977Дата и время окончания срока приема заявок маслозаправщикМосква
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2013 11:5501.10.2013 11:5501.10.2013 11:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300544977Дата и время вскрытия заявок маслозаправщикМосква
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 22:3014.10.2013 22:3014.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300544977Подведение итогов не позднее маслозаправщикМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Маслозаправщик
Начальная цена
6 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автовышка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 12:00 GMT +330.09.2013 12:0030.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300544977Дата и время окончания срока приема заявок автовышкаМосква
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2013 11:5501.10.2013 11:5501.10.2013 11:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300544977Дата и время вскрытия заявок автовышкаМосква
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 22:3014.10.2013 22:3014.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300544977Подведение итогов не позднее автовышкаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автовышка
Начальная цена
21 470 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Одорантовоз
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 12:00 GMT +330.09.2013 12:0030.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300544977Дата и время окончания срока приема заявок одорантовозМосква
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2013 11:5501.10.2013 11:5501.10.2013 11:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300544977Дата и время вскрытия заявок одорантовозМосква
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 22:3014.10.2013 22:3014.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300544977Подведение итогов не позднее одорантовозМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Одорантовоз
Начальная цена
16 650 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Передвижной экологический пост
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 12:00 GMT +330.09.2013 12:0030.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300544977Дата и время окончания срока приема заявок передвижной экологический постМосква
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2013 11:5501.10.2013 11:5501.10.2013 11:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300544977Дата и время вскрытия заявок передвижной экологический постМосква
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 22:3014.10.2013 22:3014.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300544977Подведение итогов не позднее передвижной экологический постМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передвижной экологический пост
Начальная цена
8 547 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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