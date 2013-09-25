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Номер извещения
31300543571
Уникальный номер закупки
13-1.1.-0645
Наименование закупки
Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению прав ОАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для строительства объектов в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.09.2013 18:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению прав ОАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для строительства объектов в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2013 16:00 GMT +325.09.2013 16:0025.09.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300543571Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению прав ОАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для строительства объектов в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2013 16:4025.09.2013 16:4025.09.2013 16:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300543571Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению прав ОАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для строительства объектов в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 23:5922.10.2013 23:5922.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300543571Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению прав ОАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для строительства объектов в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201322.10.2013 23:5922.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300543571Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению прав ОАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для строительства объектов в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса кадастровых работ по оформлению прав ОАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для строительства объектов в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Начальная цена
34 925 443,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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