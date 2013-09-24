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Номер извещения
31300543217
Уникальный номер закупки
13_2.2_2197
Наименование закупки
Поставку дизельного топлива в Краснодарском крае для нужд ОАО «Оргэнергогаз» в 2014 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.09.2013 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 916 664-41-90
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
trifonova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трифонова Наталья Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка дизельного топлива в Краснодарском крае для нужд ОАО "Оргэнергогаз" в 2104 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2013 12:00 GMT +324.09.2013 12:0024.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300543217Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива в Краснодарском крае для нужд ОАО "Оргэнергогаз" в 2104 году.Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2013 12:0024.09.2013 12:0024.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300543217Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельного топлива в Краснодарском крае для нужд ОАО "Оргэнергогаз" в 2104 году.Москва
Подведение итогов не позднее
08.10.2013 23:5908.10.2013 23:5908.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300543217Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива в Краснодарском крае для нужд ОАО "Оргэнергогаз" в 2104 году.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельного топлива в Краснодарском крае для нужд ОАО "Оргэнергогаз" в 2104 году.
Начальная цена
7 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
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