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Номер извещения
31300547377
Уникальный номер закупки
13-2.3-0031
Наименование закупки
Разработка разделов «АСУ Э» (включая АСКУЭР) и «Электромагнитная совместимость оборудования» рабочей документации по объектам КС «Новоурдомская», КС «Новонюксеницкая» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)» для нужд ОАО «Гипроспецгаз» (1061/Гипроспецгаз/13-2.3-0031/12.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2013 11:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка разделов «АСУ Э» (включая АСКУЭР) и «Электромагнитная совместимость оборудования» рабочей документации объекта КС «Новоурдомская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».Разработка разделов «АСУ Э» (включая АСКУЭР) и «Электромагнитная совместимость оборудования» рабочей документации объекта КС «Новонюксеницкая» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2013 12:00 GMT +325.09.2013 12:0025.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300547377Дата и время окончания срока приема заявок Разработка разделов «АСУ Э» (включая АСКУЭР) и «Электромагнитная совместимость оборудования» рабочей документации объекта КС «Новоурдомская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».Разработка разделов «АСУ Э» (включая АСКУЭР) и «Электромагнитная совместимость оборудования» рабочей документации объекта КС «Новонюксеницкая» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 14:5026.09.2013 14:5026.09.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300547377Дата и время вскрытия заявок Разработка разделов «АСУ Э» (включая АСКУЭР) и «Электромагнитная совместимость оборудования» рабочей документации объекта КС «Новоурдомская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».Разработка разделов «АСУ Э» (включая АСКУЭР) и «Электромагнитная совместимость оборудования» рабочей документации объекта КС «Новонюксеницкая» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».Москва
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 22:3004.10.2013 22:3004.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300547377Подведение итогов не позднее Разработка разделов «АСУ Э» (включая АСКУЭР) и «Электромагнитная совместимость оборудования» рабочей документации объекта КС «Новоурдомская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».Разработка разделов «АСУ Э» (включая АСКУЭР) и «Электромагнитная совместимость оборудования» рабочей документации объекта КС «Новонюксеницкая» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.201304.10.2013 22:3004.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300547377Подведение итогов не позднее Разработка разделов «АСУ Э» (включая АСКУЭР) и «Электромагнитная совместимость оборудования» рабочей документации объекта КС «Новоурдомская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».Разработка разделов «АСУ Э» (включая АСКУЭР) и «Электромагнитная совместимость оборудования» рабочей документации объекта КС «Новонюксеницкая» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка разделов «АСУ Э» (включая АСКУЭР) и «Электромагнитная совместимость оборудования» рабочей документации объекта КС «Новоурдомская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».Разработка разделов «АСУ Э» (включая АСКУЭР) и «Электромагнитная совместимость оборудования» рабочей документации объекта КС «Новонюксеницкая» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».
Начальная цена
10 730 548,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Гипроспецгаз"
Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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