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Номер извещения
31300543852
Уникальный номер закупки
13_2.2_1991
Наименование закупки
поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.09.2013 07:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-33-21
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Surzhavskaia.TG@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суржавская Тамара Григорьевна
Место рассмотрения предложений
629736, ЯНАО, г. Надым, ул.Зверева, д. 30, к. 404
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров в для нужд "Газпром добыча Надым"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2013 13:00 GMT +326.09.2013 13:0026.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300543852Дата и время окончания срока приема заявок поставка канцелярских товаров в для нужд "Газпром добыча Надым"629736, ЯНАО, г. Надым, ул.Зверева, д. 30, к. 404
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 13:0026.09.2013 13:0026.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300543852Дата и время вскрытия заявок поставка канцелярских товаров в для нужд "Газпром добыча Надым"629736, ЯНАО, г. Надым, ул.Зверева, д. 30, к. 404
Подведение итогов не позднее
10.10.2013 15:0010.10.2013 15:0010.10.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300543852Подведение итогов не позднее поставка канцелярских товаров в для нужд "Газпром добыча Надым"629736, ЯНАО, г. Надым, ул.Зверева, д. 30, к. 404
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров в для нужд "Газпром добыча Надым"
Начальная цена
4 801 885,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
96 037,70 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
51.47.23
Документация лота
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