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Номер извещения
31300543757
Уникальный номер закупки
13_2.1_2508
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг по дератизации и дезинсекции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.09.2013 06:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-10-32
Факс
Адрес электронной почты
BahzenovaYM@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баженова Юлия Михайловна
Место рассмотрения предложений
Сургут
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» в г. Сургуте и по Сургутскому району
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2013 10:00 GMT +316.10.2013 10:0016.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300543757Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» в г. Сургуте и по Сургутскому районуСургут
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2013 12:0016.10.2013 12:0016.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300543757Дата и время вскрытия заявок Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» в г. Сургуте и по Сургутскому районуСургут
Подведение итогов не позднее
31.10.2013 13:0031.10.2013 13:0031.10.2013 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300543757Подведение итогов не позднее Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» в г. Сургуте и по Сургутскому районуСургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» в г. Сургуте и по Сургутскому району
Начальная цена
2 171 704,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
74.70.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по южному району
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2013 10:00 GMT +316.10.2013 10:0016.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300543757Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по южному районуСургут
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2013 12:0016.10.2013 12:0016.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300543757Дата и время вскрытия заявок Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по южному районуСургут
Подведение итогов не позднее
31.10.2013 13:0031.10.2013 13:0031.10.2013 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300543757Подведение итогов не позднее Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по южному районуСургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по южному району
Начальная цена
130 726,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
74.70.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по Ямало-Ненецкому Автономному округу
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2013 10:00 GMT +316.10.2013 10:0016.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300543757Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по Ямало-Ненецкому Автономному округуСургут
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2013 12:0016.10.2013 12:0016.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300543757Дата и время вскрытия заявок Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по Ямало-Ненецкому Автономному округуСургут
Подведение итогов не позднее
31.10.2013 13:0031.10.2013 13:0031.10.2013 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300543757Подведение итогов не позднее Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по Ямало-Ненецкому Автономному округуСургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по Ямало-Ненецкому Автономному округу
Начальная цена
846 224,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
74.70.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по Тюменской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2013 10:00 GMT +316.10.2013 10:0016.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300543757Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по Тюменской областиСургут
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2013 12:0016.10.2013 12:0016.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300543757Дата и время вскрытия заявок Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по Тюменской областиСургут
Подведение итогов не позднее
31.10.2013 13:0031.10.2013 13:0031.10.2013 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300543757Подведение итогов не позднее Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по Тюменской областиСургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по дератизации и дезинсекции на объектах подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» по Тюменской области
Начальная цена
801 077,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
74.70.3
Документация лота
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