№ 1057/ГИнвест/13-1.1-0946/10.09.13/ЗЭПГОС на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (строительство временного грузового причала на реке Кубань (включая дноуглубительные работы и разработку технической документации на строительство причала) и подъезда к речному причалу на реке Кубань от а/д «Крымск-Джигинка» в районе станицы Варениковская) для нужд ООО «Газпром инвест»

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31300543507 Уникальный номер закупки 13_1.1_0946 Номер закупки Наименование закупки № 1057/ГИнвест/13-1.1-0946/10.09.13/ЗЭПГОС на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КС «Казачья» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (строительство временного грузового причала на реке Кубань (включая дноуглубительные работы и разработку технической документации на строительство причала) и подъезда к речному причалу на реке Кубань от а/д «Крымск-Джигинка» в районе станицы Варениковская) для нужд ООО «Газпром инвест» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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