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Номер извещения
31300540905
Уникальный номер закупки
13-2.1-3818
Наименование закупки
выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Общежитие в пос.Синдор Республики Коми» в составе стройки «Общежитие в пос.Синдор Республики Коми» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (№ 1042/ТГУхта/13-2.1-3818/09.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2013 19:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Общежитие в пос.Синдор Республики Коми» в составе стройки «Общежитие в пос.Синдор Республики Коми» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2013 10:00 GMT +327.09.2013 10:0027.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300540905Дата и время окончания срока приема заявок выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Общежитие в пос.Синдор Республики Коми» в составе стройки «Общежитие в пос.Синдор Республики Коми» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2013 13:4527.09.2013 13:4527.09.2013 13:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300540905Дата и время вскрытия заявок выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Общежитие в пос.Синдор Республики Коми» в составе стройки «Общежитие в пос.Синдор Республики Коми» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 21:0004.10.2013 21:0004.10.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300540905Подведение итогов не позднее выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Общежитие в пос.Синдор Республики Коми» в составе стройки «Общежитие в пос.Синдор Республики Коми» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.201304.10.2013 21:0004.10.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300540905Подведение итогов не позднее выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Общежитие в пос.Синдор Республики Коми» в составе стройки «Общежитие в пос.Синдор Республики Коми» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Общежитие в пос.Синдор Республики Коми» в составе стройки «Общежитие в пос.Синдор Республики Коми» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
45.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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