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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300540866
Уникальный номер закупки
13_5.1_0071
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (КР ТТ) КС ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2014 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара» (№ 1046/ТГСамара/13-5.1-0071/09.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2013 19:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (КР ТТ) КС ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2014 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 12:00 GMT +323.09.2013 12:0023.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300540866Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (КР ТТ) КС ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2014 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2013 15:0524.09.2013 15:0524.09.2013 15:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300540866Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (КР ТТ) КС ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2014 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»Москва
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 21:0027.09.2013 21:0027.09.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300540866Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (КР ТТ) КС ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2014 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
27.09.201327.09.2013 21:0027.09.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300540866Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (КР ТТ) КС ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2014 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (КР ТТ) КС ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2014 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»
Начальная цена
80 590 775,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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