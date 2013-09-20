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Номер извещения
ГП309013
Уникальный номер закупки
№ 8/05.09.13/МЕД/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка канцелярских принадлежностей № 8/05.09.13/МЕД/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Почтовый адрес
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-52-82
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ТЕРМОМЕТР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2013 14:00 GMT +320.09.2013 14:0020.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309013Дата и время окончания срока приема заявок ТЕРМОМЕТРСалават
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2013 14:0020.09.2013 14:0020.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309013Дата и время вскрытия заявок ТЕРМОМЕТРСалават
Подведение итогов не позднее
26.09.2013 08:0026.09.2013 08:0026.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309013Подведение итогов не позднее ТЕРМОМЕТРСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.09.201326.09.2013 08:0026.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309013Подведение итогов не позднее ТЕРМОМЕТРСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕРМОМЕТР
Начальная цена
1 062,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ХОЗ. ТОВАРЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2013 14:00 GMT +320.09.2013 14:0020.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309013Дата и время окончания срока приема заявок ХОЗ. ТОВАРЫСалават
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2013 14:0020.09.2013 14:0020.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309013Дата и время вскрытия заявок ХОЗ. ТОВАРЫСалават
Подведение итогов не позднее
26.09.2013 08:0026.09.2013 08:0026.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309013Подведение итогов не позднее ХОЗ. ТОВАРЫСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ХОЗ. ТОВАРЫ
Начальная цена
215 916,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
КАРТРИДЖИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2013 14:00 GMT +320.09.2013 14:0020.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309013Дата и время окончания срока приема заявок КАРТРИДЖИСалават
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2013 14:0020.09.2013 14:0020.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309013Дата и время вскрытия заявок КАРТРИДЖИСалават
Подведение итогов не позднее
26.09.2013 08:0026.09.2013 08:0026.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309013Подведение итогов не позднее КАРТРИДЖИСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.09.201326.09.2013 08:0026.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309013Подведение итогов не позднее КАРТРИДЖИСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАРТРИДЖИ
Начальная цена
683 630,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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