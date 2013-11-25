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Номер извещения
31300540875
Уникальный номер закупки
13_5.1_0272
Наименование закупки
выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования КС, ДКС в 2014 году для нужд ООО «Газпром ПХГ» (№ 1038/ГПХГ/13-5.1-0272/09.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2013 19:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования КС, ДКС в 2014 году для нужд ООО «Газпром ПХГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2013 12:00 GMT +325.11.2013 12:0025.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300540875Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования КС, ДКС в 2014 году для нужд ООО «Газпром ПХГ»Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.11.2013 10:4026.11.2013 10:4026.11.2013 10:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300540875Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования КС, ДКС в 2014 году для нужд ООО «Газпром ПХГ»Москва
Подведение итогов не позднее
06.12.2013 22:0006.12.2013 22:0006.12.2013 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300540875Подведение итогов не позднее выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования КС, ДКС в 2014 году для нужд ООО «Газпром ПХГ»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования КС, ДКС в 2014 году для нужд ООО «Газпром ПХГ»
Начальная цена
1 101 525 249,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Отсутствуют
29.11.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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