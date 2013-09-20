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Номер извещения
31300540876
Уникальный номер закупки
13_5.1_0188
Наименование закупки
выполнение работ по капитальному ремонту скважин для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (№ 1036/ДАстр/13-5.1-0188/09.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2013 19:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот № 1: Выполнение работ по капитальному ремонту скважин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2013 12:00 GMT +320.09.2013 12:0020.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300540876Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1: Выполнение работ по капитальному ремонту скважинМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2013 14:5023.09.2013 14:5023.09.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300540876Дата и время вскрытия заявок Лот № 1: Выполнение работ по капитальному ремонту скважинМосква
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 21:0027.09.2013 21:0027.09.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300540876Подведение итогов не позднее Лот № 1: Выполнение работ по капитальному ремонту скважинМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1: Выполнение работ по капитальному ремонту скважин
Начальная цена
1 007 516 468,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
11.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 2: Выполнение работ по капитальному ремонту скважин с колтюбинговой установкой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2013 12:00 GMT +320.09.2013 12:0020.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300540876Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2: Выполнение работ по капитальному ремонту скважин с колтюбинговой установкойМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2013 14:5023.09.2013 14:5023.09.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300540876Дата и время вскрытия заявок Лот № 2: Выполнение работ по капитальному ремонту скважин с колтюбинговой установкойМосква
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 21:0027.09.2013 21:0027.09.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300540876Подведение итогов не позднее Лот № 2: Выполнение работ по капитальному ремонту скважин с колтюбинговой установкойМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2: Выполнение работ по капитальному ремонту скважин с колтюбинговой установкой
Начальная цена
130 012 143,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
11.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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