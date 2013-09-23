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Номер извещения
31300540375
Уникальный номер закупки
13-6-0140
Наименование закупки
Поставка оборудования предварительной подготовки, получения, хранения и распределения воды умягченной и очищенной для Поликлиники ОАО «Газпром» для нужд ОАО «Газпром» (№ 1035/ГП/13-6-0140/09.09.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2013 16:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка оборудования предварительной подготовки, получения, хранения и распределения воды умягченной и очищенной для Поликлиники ОАО «Газпром» для нужд ОАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 12:00 GMT +323.09.2013 12:0023.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300540375Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования предварительной подготовки, получения, хранения и распределения воды умягченной и очищенной для Поликлиники ОАО «Газпром» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2013 14:5024.09.2013 14:5024.09.2013 14:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300540375Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования предварительной подготовки, получения, хранения и распределения воды умягченной и очищенной для Поликлиники ОАО «Газпром» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 22:3022.10.2013 22:3022.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300540375Подведение итогов не позднее Поставка оборудования предварительной подготовки, получения, хранения и распределения воды умягченной и очищенной для Поликлиники ОАО «Газпром» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201322.10.2013 22:3022.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300540375Подведение итогов не позднее Поставка оборудования предварительной подготовки, получения, хранения и распределения воды умягченной и очищенной для Поликлиники ОАО «Газпром» для нужд ОАО «Газпром»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования предварительной подготовки, получения, хранения и распределения воды умягченной и очищенной для Поликлиники ОАО «Газпром» для нужд ОАО «Газпром»
Начальная цена
15 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
51.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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