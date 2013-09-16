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Номер извещения
31300538148
Уникальный номер закупки
13-2.1-3574
Наименование закупки
выполнение работ по геотехническому мониторингу объектов путевого комплекса по стройке «Новая железнодорожная линия «Обская – Бованенково» для нужд ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.09.2013 18:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
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«Участок железнодорожной линии разъезд Хралов – станция Сохонто (км 266 – км 366)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2013 12:00 GMT +316.09.2013 12:0016.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300538148Дата и время окончания срока приема заявок «Участок железнодорожной линии разъезд Хралов – станция Сохонто (км 266 – км 366)»Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2013 15:4517.09.2013 15:4517.09.2013 15:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300538148Дата и время вскрытия заявок «Участок железнодорожной линии разъезд Хралов – станция Сохонто (км 266 – км 366)»Москва
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 22:5904.10.2013 22:5904.10.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300538148Подведение итогов не позднее «Участок железнодорожной линии разъезд Хралов – станция Сохонто (км 266 – км 366)»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Участок железнодорожной линии разъезд Хралов – станция Сохонто (км 266 – км 366)»
Начальная цена
51 829 471,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
74.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Участок железнодорожной линии станция Сохонто – станция Бованенково (км 366 – км 526)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2013 12:00 GMT +316.09.2013 12:0016.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300538148Дата и время окончания срока приема заявок Участок железнодорожной линии станция Сохонто – станция Бованенково (км 366 – км 526)»Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2013 15:4517.09.2013 15:4517.09.2013 15:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300538148Дата и время вскрытия заявок Участок железнодорожной линии станция Сохонто – станция Бованенково (км 366 – км 526)»Москва
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 22:5904.10.2013 22:5904.10.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300538148Подведение итогов не позднее Участок железнодорожной линии станция Сохонто – станция Бованенково (км 366 – км 526)»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Участок железнодорожной линии станция Сохонто – станция Бованенково (км 366 – км 526)»
Начальная цена
53 536 174,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
74.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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