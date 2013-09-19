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Номер извещения
31300536416
Уникальный номер закупки
318/ТГЕкатеринбург/13-500/05.09.13/ЭЗ
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки: «Тонеры, краска для типографии».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.09.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-89
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
A.Lovtsov@urtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ловцов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Право заключения договора поставки: «Тонеры, краска для типографии».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2013 08:00 GMT +319.09.2013 08:0019.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300536416Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора поставки: «Тонеры, краска для типографии».Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2013 12:0019.09.2013 12:0019.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300536416Дата и время вскрытия заявок право заключения договора поставки: «Тонеры, краска для типографии».Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 12:0030.09.2013 12:0030.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300536416Подведение итогов не позднее право заключения договора поставки: «Тонеры, краска для типографии».Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора поставки: «Тонеры, краска для типографии».
Начальная цена
489 758,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
30.01
Документация лота
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