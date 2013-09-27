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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300535682
Уникальный номер закупки
№ 023/ННГП/5-37/06.09.13/ЭЗ
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку полноприводного автомобиля "Пикап"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.09.2013 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Почтовый адрес
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Контактный телефон
+7 909 543-00-61
Факс
+7 3822 61-21-60
Адрес электронной почты
nngp@hutek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савин Роман Владимирович
Место рассмотрения предложений
Томск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Полноприводный автомобиль "Пикап"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2013 11:00 GMT +327.09.2013 11:0027.09.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300535682Дата и время окончания срока приема заявок Полноприводный автомобиль "Пикап"Томск
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2013 12:0027.09.2013 12:0027.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300535682Дата и время вскрытия заявок Полноприводный автомобиль "Пикап"Томск
Подведение итогов не позднее
03.10.2013 12:0003.10.2013 12:0003.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300535682Подведение итогов не позднее Полноприводный автомобиль "Пикап"Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полноприводный автомобиль "Пикап"
Начальная цена
3 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией (разделы: 3 и 4)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НовосибирскНГП
Все закупки и тендеры НовосибирскНГП
Адрес местонахождения
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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