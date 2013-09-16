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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300535265
Уникальный номер закупки
13-6-0023
Наименование закупки
Оказание услуг по организации и проведению международной конференции «Управление недвижимостью корпораций/ Real Estate Management In Corporations» (REMIC 2013) для нужд ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2013 20:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации и проведению международной конференции «Управление недвижимостью корпораций/ Real Estate Management In Corporations» (REMIC 2013)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2013 12:00 GMT +316.09.2013 12:0016.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300535265Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и проведению международной конференции «Управление недвижимостью корпораций/ Real Estate Management In Corporations» (REMIC 2013)Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2013 15:3517.09.2013 15:3517.09.2013 15:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300535265Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации и проведению международной конференции «Управление недвижимостью корпораций/ Real Estate Management In Corporations» (REMIC 2013)Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 22:5920.09.2013 22:5920.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300535265Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению международной конференции «Управление недвижимостью корпораций/ Real Estate Management In Corporations» (REMIC 2013)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 22:5920.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300535265Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению международной конференции «Управление недвижимостью корпораций/ Real Estate Management In Corporations» (REMIC 2013)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации и проведению международной конференции «Управление недвижимостью корпораций/ Real Estate Management In Corporations» (REMIC 2013)
Начальная цена
22 530 389,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
74.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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