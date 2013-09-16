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Номер извещения
31300535675
Уникальный номер закупки
13_2.2_2144
Наименование закупки
Поставка коммутационного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.09.2013 09:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
Контактный телефон
+7 495 428-40-40
Факс
+7 495 428-40-40
Адрес электронной почты
i.sadekov@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Садеков Ильдар Надирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка коммутационного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2013 12:00 GMT +316.09.2013 12:0016.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300535675Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммутационного оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2013 15:0016.09.2013 15:0016.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300535675Дата и время вскрытия заявок Поставка коммутационного оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
23.09.2013 23:5923.09.2013 23:5923.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300535675Подведение итогов не позднее Поставка коммутационного оборудованияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка коммутационного оборудования
Начальная цена
1 105 498,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
Отсутствуют
51.6
Документация лота
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