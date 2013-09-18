www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300534877
Уникальный номер закупки
13-4.3-0018
Наименование закупки
Поставка общезаводского газоиспользующего оборудования и запасных частей для нужд ООО «Газпром комплектация» (№1017/ГПК/13-4.3-0018/05.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2013 16:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-42
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
D.A.Kozlov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части к общезаводскому и газоиспользующему оборудованию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2013 12:00 GMT +318.09.2013 12:0018.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300534877Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к общезаводскому и газоиспользующему оборудованиюМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2013 14:3519.09.2013 14:3519.09.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300534877Дата и время вскрытия заявок Запасные части к общезаводскому и газоиспользующему оборудованиюМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 21:0004.10.2013 21:0004.10.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300534877Подведение итогов не позднее Запасные части к общезаводскому и газоиспользующему оборудованиюМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части к общезаводскому и газоиспользующему оборудованию
Начальная цена
16 935 931,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
АГНКС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2013 12:00 GMT +318.09.2013 12:0018.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300534877Дата и время окончания срока приема заявок АГНКСМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2013 14:3519.09.2013 14:3519.09.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300534877Дата и время вскрытия заявок АГНКСМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 21:0004.10.2013 21:0004.10.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300534877Подведение итогов не позднее АГНКСМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.201304.10.2013 21:0004.10.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300534877Подведение итогов не позднее АГНКСМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АГНКС
Начальная цена
138 468 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Прочее газоиспользующее оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2013 12:00 GMT +318.09.2013 12:0018.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300534877Дата и время окончания срока приема заявок Прочее газоиспользующее оборудованиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2013 14:3519.09.2013 14:3519.09.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300534877Дата и время вскрытия заявок Прочее газоиспользующее оборудованиеМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 21:0004.10.2013 21:0004.10.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300534877Подведение итогов не позднее Прочее газоиспользующее оборудованиеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прочее газоиспользующее оборудование
Начальная цена
104 722 412,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Контейнерные АЗС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2013 12:00 GMT +318.09.2013 12:0018.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300534877Дата и время окончания срока приема заявок Контейнерные АЗСМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2013 14:3519.09.2013 14:3519.09.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300534877Дата и время вскрытия заявок Контейнерные АЗСМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 21:0004.10.2013 21:0004.10.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300534877Подведение итогов не позднее Контейнерные АЗСМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Контейнерные АЗС
Начальная цена
48 557 868,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.