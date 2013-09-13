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Номер извещения
ГП309011
Уникальный номер закупки
30/30.08.13/СГНХП/ЗПЭ
Наименование закупки
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-34-37
Факс
+7 34763 9-48-65
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2013 08:00 GMT +313.09.2013 08:0013.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309011Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещения.По месту нахождения Организатора.
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2013 13:0013.09.2013 13:0013.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309011Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещения.По месту нахождения Организатора.
Подведение итогов не позднее
19.09.2013 08:0019.09.2013 08:0019.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309011Подведение итогов не позднее Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещения.По месту нахождения Организатора.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещения.
Начальная цена
33 815,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Проектный институт СГНХП
Все закупки и тендеры Проектный институт СГНХП
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
74.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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