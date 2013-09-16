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Номер извещения
ГП309009
Уникальный номер закупки
№ 4/02.09.13/МЕД/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка канцелярской техники, канцелярских принадлежностей, аппаратуры для радио, телевидения № 4/02.09.13/МЕД/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Почтовый адрес
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-52-82
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КАНЦЕЛЯРСКАЯ ТЕХНИКА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2013 08:00 GMT +316.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309009Дата и время окончания срока приема заявок КАНЦЕЛЯРСКАЯ ТЕХНИКАСалават
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2013 08:0016.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309009Дата и время вскрытия заявок КАНЦЕЛЯРСКАЯ ТЕХНИКАСалават
Подведение итогов не позднее
19.09.2013 08:0019.09.2013 08:0019.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309009Подведение итогов не позднее КАНЦЕЛЯРСКАЯ ТЕХНИКАСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАНЦЕЛЯРСКАЯ ТЕХНИКА
Начальная цена
1 877 278,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СКАНЕР ШТРИХ КОДОВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2013 08:00 GMT +316.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309009Дата и время окончания срока приема заявок СКАНЕР ШТРИХ КОДОВСалават
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2013 08:0016.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309009Дата и время вскрытия заявок СКАНЕР ШТРИХ КОДОВСалават
Подведение итогов не позднее
19.09.2013 08:0019.09.2013 08:0019.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309009Подведение итогов не позднее СКАНЕР ШТРИХ КОДОВСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СКАНЕР ШТРИХ КОДОВ
Начальная цена
36 214,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ТЕРМОПРИНТЕР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2013 08:00 GMT +316.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309009Дата и время окончания срока приема заявок ТЕРМОПРИНТЕР Салават
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2013 08:0016.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309009Дата и время вскрытия заявок ТЕРМОПРИНТЕР Салават
Подведение итогов не позднее
19.09.2013 08:0019.09.2013 08:0019.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309009Подведение итогов не позднее ТЕРМОПРИНТЕР Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕРМОПРИНТЕР
Начальная цена
34 338,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
РАДИО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2013 08:00 GMT +316.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309009Дата и время окончания срока приема заявок РАДИО Салават
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2013 08:0016.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309009Дата и время вскрытия заявок РАДИО Салават
Подведение итогов не позднее
19.09.2013 08:0019.09.2013 08:0019.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309009Подведение итогов не позднее РАДИО Салават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.09.201319.09.2013 08:0019.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309009Подведение итогов не позднее РАДИО Салават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РАДИО
Начальная цена
27 907,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ТЕЛЕВИЗОР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2013 08:00 GMT +316.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309009Дата и время окончания срока приема заявок ТЕЛЕВИЗОРСалават
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2013 08:0016.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309009Дата и время вскрытия заявок ТЕЛЕВИЗОРСалават
Подведение итогов не позднее
19.09.2013 08:0019.09.2013 08:0019.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309009Подведение итогов не позднее ТЕЛЕВИЗОРСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.09.201319.09.2013 08:0019.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309009Подведение итогов не позднее ТЕЛЕВИЗОРСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕЛЕВИЗОР
Начальная цена
28 296,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЖУРНАЛЫ, КВИТАНЦИИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2013 08:00 GMT +316.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309009Дата и время окончания срока приема заявок ЖУРНАЛЫ, КВИТАНЦИИСалават
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2013 08:0016.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309009Дата и время вскрытия заявок ЖУРНАЛЫ, КВИТАНЦИИСалават
Подведение итогов не позднее
19.09.2013 08:0019.09.2013 08:0019.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309009Подведение итогов не позднее ЖУРНАЛЫ, КВИТАНЦИИСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЖУРНАЛЫ, КВИТАНЦИИ
Начальная цена
3 610 601,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УДЛЕНИТЕЛИ, ФОНАРИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2013 08:00 GMT +316.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309009Дата и время окончания срока приема заявок УДЛЕНИТЕЛИ, ФОНАРИСалават
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2013 08:0016.09.2013 08:0016.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309009Дата и время вскрытия заявок УДЛЕНИТЕЛИ, ФОНАРИСалават
Подведение итогов не позднее
19.09.2013 08:0019.09.2013 08:0019.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309009Подведение итогов не позднее УДЛЕНИТЕЛИ, ФОНАРИСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УДЛЕНИТЕЛИ, ФОНАРИ
Начальная цена
62 186,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453266, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Октябрьская, 35
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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