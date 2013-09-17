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Номер извещения
ГП309008
Уникальный номер закупки
№ 34/03.09.13/СГНХП/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка канцелярской техники № 34/03.09.13/СГНХП/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-48-65
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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СКАНЕР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2013 08:00 GMT +317.09.2013 08:0017.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309008Дата и время окончания срока приема заявок СКАНЕРСалават
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2013 08:0017.09.2013 08:0017.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309008Дата и время вскрытия заявок СКАНЕРСалават
Подведение итогов не позднее
23.09.2013 21:5923.09.2013 21:5923.09.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309008Подведение итогов не позднее СКАНЕРСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.09.201323.09.2013 21:5923.09.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309008Подведение итогов не позднее СКАНЕРСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СКАНЕР
Начальная цена
6 206 970,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
НОУТБУК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2013 08:00 GMT +317.09.2013 08:0017.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309008Дата и время окончания срока приема заявок НОУТБУКСалават
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2013 08:0017.09.2013 08:0017.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309008Дата и время вскрытия заявок НОУТБУКСалават
Подведение итогов не позднее
23.09.2013 21:5923.09.2013 21:5923.09.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309008Подведение итогов не позднее НОУТБУКСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.09.201323.09.2013 21:5923.09.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309008Подведение итогов не позднее НОУТБУКСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
НОУТБУК
Начальная цена
216 574,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ФОТОТЕХНИКА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2013 08:00 GMT +317.09.2013 08:0017.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309008Дата и время окончания срока приема заявок ФОТОТЕХНИКАСалават
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2013 08:0017.09.2013 08:0017.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309008Дата и время вскрытия заявок ФОТОТЕХНИКАСалават
Подведение итогов не позднее
23.09.2013 21:5923.09.2013 21:5923.09.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309008Подведение итогов не позднее ФОТОТЕХНИКАСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ФОТОТЕХНИКА
Начальная цена
231 248,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПЕРФОРАТОР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2013 08:00 GMT +317.09.2013 08:0017.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309008Дата и время окончания срока приема заявок ПЕРФОРАТОРСалават
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2013 08:0017.09.2013 08:0017.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309008Дата и время вскрытия заявок ПЕРФОРАТОРСалават
Подведение итогов не позднее
23.09.2013 21:5923.09.2013 21:5923.09.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309008Подведение итогов не позднее ПЕРФОРАТОРСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.09.201323.09.2013 21:5923.09.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309008Подведение итогов не позднее ПЕРФОРАТОРСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПЕРФОРАТОР
Начальная цена
25 512,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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