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Номер извещения
31300532365
Уникальный номер закупки
020/ГЭнергоХ/13-500/04.09.13/ЗЭ
Наименование закупки
Приобретение лицензий программных продуктов для администрирования и общесистемного программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.09.2013 17:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Контактный телефон
+7 495 428-47-83
Факс
+7 812 646-13-00
Адрес электронной почты
a.gurev@gazenergocom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гурьев Александр Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение лицензий программных продуктов для администрирования и общесистемного программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2013 13:00 GMT +318.09.2013 13:0018.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300532365Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение лицензий программных продуктов для администрирования и общесистемного программного обеспечения Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.09.2013 13:0018.09.2013 13:0018.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300532365Дата и время вскрытия заявок Приобретение лицензий программных продуктов для администрирования и общесистемного программного обеспечения Москва
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 17:3027.09.2013 17:3027.09.2013 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300532365Подведение итогов не позднее Приобретение лицензий программных продуктов для администрирования и общесистемного программного обеспечения Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение лицензий программных продуктов для администрирования и общесистемного программного обеспечения
Начальная цена
250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром энергохолдинг"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энергохолдинг"
Адрес местонахождения
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Отсутствуют
52.48.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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