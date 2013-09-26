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Номер извещения
ГП309007
Уникальный номер закупки
13_2.2_1611
Наименование закупки
№ 084/ДАстр_/13_2.2_1611/05.09.13/ЗЭ Право заключения договора на поставку оборудования КИПиА (запасные части, инструменты, принадлежности) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-66-44
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
usarycheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сарычева Юлия Петровна
Место рассмотрения предложений
414000, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А
Ключевые слова:
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Поставка оборудования КИПиА (запасные части, инструменты, принадлежности) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2013 12:00 GMT +326.09.2013 12:0026.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309007Дата и время окончания срока приема заявок поставка оборудования КИПиА (запасные части, инструменты, принадлежности) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 13:0026.09.2013 13:0026.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309007Дата и время вскрытия заявок поставка оборудования КИПиА (запасные части, инструменты, принадлежности) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А
Подведение итогов не позднее
15.10.2013 08:3015.10.2013 08:3015.10.2013 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309007Подведение итогов не позднее поставка оборудования КИПиА (запасные части, инструменты, принадлежности) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.10.201315.10.2013 08:3015.10.2013 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309007Подведение итогов не позднее поставка оборудования КИПиА (запасные части, инструменты, принадлежности) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования КИПиА (запасные части, инструменты, принадлежности) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Начальная цена
2 715 251,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
33.20
Документация лота
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