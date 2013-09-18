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Номер извещения
31300533271
Уникальный номер закупки
13-2.1-5951
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому надзору (строительному контролю) за качеством строительства объекта: «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток». КС Писаревка, КС Бубновка» для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград». (932/ТГВолгоград/13-2.1-5951/05.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2013 11:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание Услуг по строительному контролю над качеством выполнения Работ по строительству Объектов, входящих в состав стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа в газопровод «Южный поток» КС Писаревка, КС Бубновка код стройки 177
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2013 12:00 GMT +318.09.2013 12:0018.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300533271Дата и время окончания срока приема заявок Оказание Услуг по строительному контролю над качеством выполнения Работ по строительству Объектов, входящих в состав стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа в газопровод «Южный поток» КС Писаревка, КС Бубновка код стройки 177Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2013 14:1019.09.2013 14:1019.09.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300533271Дата и время вскрытия заявок Оказание Услуг по строительному контролю над качеством выполнения Работ по строительству Объектов, входящих в состав стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа в газопровод «Южный поток» КС Писаревка, КС Бубновка код стройки 177Москва
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 21:0027.09.2013 21:0027.09.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300533271Подведение итогов не позднее Оказание Услуг по строительному контролю над качеством выполнения Работ по строительству Объектов, входящих в состав стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа в газопровод «Южный поток» КС Писаревка, КС Бубновка код стройки 177Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.09.201327.09.2013 21:0027.09.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300533271Подведение итогов не позднее Оказание Услуг по строительному контролю над качеством выполнения Работ по строительству Объектов, входящих в состав стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа в газопровод «Южный поток» КС Писаревка, КС Бубновка код стройки 177Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание Услуг по строительному контролю над качеством выполнения Работ по строительству Объектов, входящих в состав стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа в газопровод «Южный поток» КС Писаревка, КС Бубновка код стройки 177
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Отсутствуют
45.21.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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