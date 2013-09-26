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Номер извещения
31300533065
Уникальный номер закупки
13_2.2_1627
Наименование закупки
№ 085/ДАстр_/13_2.2_1627/05.09.13/ЗЭ - Право заключения договора на поставку лабораторного оборудования для контроля технологических процессов (запасные части, инструменты, принадлежности) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.09.2013 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-62-55
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
SAgafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Агафонова Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Астрахань
Закупки и тендеры Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лабораторного оборудования для контроля технологических процессов (запасные части, инструменты, принадлежности) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2013 12:00 GMT +326.09.2013 12:0026.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300533065Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудования для контроля технологических процессов (запасные части, инструменты, принадлежности) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Астрахань
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2013 14:0026.09.2013 14:0026.09.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300533065Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторного оборудования для контроля технологических процессов (запасные части, инструменты, принадлежности) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Астрахань
Подведение итогов не позднее
15.10.2013 08:3015.10.2013 08:3015.10.2013 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300533065Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования для контроля технологических процессов (запасные части, инструменты, принадлежности) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Астрахань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.10.201315.10.2013 08:3015.10.2013 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300533065Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования для контроля технологических процессов (запасные части, инструменты, принадлежности) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»Астрахань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторного оборудования для контроля технологических процессов (запасные части, инструменты, принадлежности) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Начальная цена
4 337 508,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
33.30
Документация лота
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