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Номер извещения
31300532093
Уникальный номер закупки
13_2.1_2055
Наименование закупки
Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон газораспределительных сетей ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.09.2013 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон газораспределительных сетей ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»ЛОТ 1: ЭПУ «Альметьевскгаз», ЭПУ «Казаньгоргаз», ЭПУ «Зеленодольскгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.09.2013 12:00 GMT +312.09.2013 12:0012.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300532093Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон газораспределительных сетей ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»ЛОТ 1: ЭПУ «Альметьевскгаз», ЭПУ «Казаньгоргаз», ЭПУ «Зеленодольскгаз»Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.09.2013 14:2512.09.2013 14:2512.09.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300532093Дата и время вскрытия заявок Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон газораспределительных сетей ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»ЛОТ 1: ЭПУ «Альметьевскгаз», ЭПУ «Казаньгоргаз», ЭПУ «Зеленодольскгаз»Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 23:5920.09.2013 23:5920.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300532093Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон газораспределительных сетей ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»ЛОТ 1: ЭПУ «Альметьевскгаз», ЭПУ «Казаньгоргаз», ЭПУ «Зеленодольскгаз»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 23:5920.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300532093Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон газораспределительных сетей ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»ЛОТ 1: ЭПУ «Альметьевскгаз», ЭПУ «Казаньгоргаз», ЭПУ «Зеленодольскгаз»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон газораспределительных сетей ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»ЛОТ 1: ЭПУ «Альметьевскгаз», ЭПУ «Казаньгоргаз», ЭПУ «Зеленодольскгаз»
Начальная цена
36 818 797,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон газораспределительных сетей ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»ЛОТ 2: ЭПУ «Нижнекамскгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.09.2013 12:00 GMT +312.09.2013 12:0012.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300532093Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон газораспределительных сетей ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»ЛОТ 2: ЭПУ «Нижнекамскгаз»Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.09.2013 14:2512.09.2013 14:2512.09.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300532093Дата и время вскрытия заявок Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон газораспределительных сетей ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»ЛОТ 2: ЭПУ «Нижнекамскгаз»Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 23:5920.09.2013 23:5920.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300532093Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон газораспределительных сетей ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»ЛОТ 2: ЭПУ «Нижнекамскгаз»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 23:5920.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300532093Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон газораспределительных сетей ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»ЛОТ 2: ЭПУ «Нижнекамскгаз»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон газораспределительных сетей ООО «Газпром трансгаз Казань» и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»ЛОТ 2: ЭПУ «Нижнекамскгаз»
Начальная цена
17 676 827,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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