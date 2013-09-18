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Номер извещения
31300532089
Уникальный номер закупки
13_2.1_1062
Наименование закупки
Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов эксплуатируемых более 20 лет, с целью продления срока безопасной эксплуатации для нужд ООО «Газпром переработка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.09.2013 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов эксплуатируемых более 20 лет, с целью продления срока безопасной эксплуатации для нужд ООО «Газпром переработка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2013 12:00 GMT +318.09.2013 12:0018.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300532089Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов эксплуатируемых более 20 лет, с целью продления срока безопасной эксплуатации для нужд ООО «Газпром переработка»Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2013 14:4019.09.2013 14:4019.09.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300532089Дата и время вскрытия заявок Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов эксплуатируемых более 20 лет, с целью продления срока безопасной эксплуатации для нужд ООО «Газпром переработка»Москва
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 23:5904.10.2013 23:5904.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300532089Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов эксплуатируемых более 20 лет, с целью продления срока безопасной эксплуатации для нужд ООО «Газпром переработка»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.201304.10.2013 23:5904.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300532089Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов эксплуатируемых более 20 лет, с целью продления срока безопасной эксплуатации для нужд ООО «Газпром переработка»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов эксплуатируемых более 20 лет, с целью продления срока безопасной эксплуатации для нужд ООО «Газпром переработка»
Начальная цена
105 253 064,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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