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Номер извещения
31300529819
Уникальный номер закупки
13-4.4-0078
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на этапе проектно-изыскательских работ по выбору поставщика дизельных электростанций блочно-контейнерного исполнения мощностью 500, 630 кВт для магистрального газопровода «Cила Cибири» для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 930/ГПК/13-4.4-0078/03.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.09.2013 19:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-43
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Константин Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка дизельных электростанций блочно-контейнерного исполнения мощностью 500, 630 кВт для магистрального газопровода «Cила Cибири»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2013 12:00 GMT +316.09.2013 12:0016.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300529819Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельных электростанций блочно-контейнерного исполнения мощностью 500, 630 кВт для магистрального газопровода «Cила Cибири»Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2013 14:4017.09.2013 14:4017.09.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300529819Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельных электростанций блочно-контейнерного исполнения мощностью 500, 630 кВт для магистрального газопровода «Cила Cибири»Москва
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 15:0004.10.2013 15:0004.10.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300529819Подведение итогов не позднее Поставка дизельных электростанций блочно-контейнерного исполнения мощностью 500, 630 кВт для магистрального газопровода «Cила Cибири»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельных электростанций блочно-контейнерного исполнения мощностью 500, 630 кВт для магистрального газопровода «Cила Cибири»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
31.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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