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Номер извещения
31300535447
Уникальный номер закупки
13_2.2_1268
Наименование закупки
350/ТюменНИИГГ/13_2.2_1268/04.09.13/З поставка медицинских расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.09.2013 07:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-62-22
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
market@tngg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Владислав Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стоматологических материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2013 10:00 GMT +318.09.2013 10:0018.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300535447Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологических материаловТюмень
Дата и время вскрытия заявок
18.09.2013 12:0018.09.2013 12:0018.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300535447Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологических материаловТюмень
Подведение итогов не позднее
24.09.2013 14:0024.09.2013 14:0024.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300535447Подведение итогов не позднее Поставка стоматологических материаловТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стоматологических материалов
Начальная цена
207 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
33.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка материалов для медицинской техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2013 10:00 GMT +318.09.2013 10:0018.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300535447Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для медицинской техникиТюмень
Дата и время вскрытия заявок
18.09.2013 12:0018.09.2013 12:0018.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300535447Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для медицинской техникиТюмень
Подведение итогов не позднее
24.09.2013 14:0024.09.2013 14:0024.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300535447Подведение итогов не позднее Поставка материалов для медицинской техникиТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для медицинской техники
Начальная цена
298 012,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
33.10
Документация лота
Поставка лекарственных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2013 10:00 GMT +318.09.2013 10:0018.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300535447Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных средствТюмень
Дата и время вскрытия заявок
18.09.2013 12:0018.09.2013 12:0018.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300535447Дата и время вскрытия заявок Поставка лекарственных средствТюмень
Подведение итогов не позднее
24.09.2013 14:0024.09.2013 14:0024.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300535447Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных средствТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лекарственных средств
Начальная цена
195 925,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
33.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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