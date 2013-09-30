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Номер извещения
ГП309003
Уникальный номер закупки
13_2.2_1428
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку воды питьевой бутилированной для кулера для нужд ОАО «Газэнергосервис» в 2013 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.09.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Почтовый адрес
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Контактный телефон
+7 495 781-67-40
Факс
+7 495 259-06-11
Адрес электронной почты
s.burov@gesturbo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буров Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка воды питьевой бутилированной для кулера.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 15:00 GMT +330.09.2013 15:0030.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой бутилированной для кулера. Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 15:0030.09.2013 15:0030.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309003Дата и время вскрытия заявок Поставка воды питьевой бутилированной для кулера. Москва
Подведение итогов не позднее
10.10.2013 15:0010.10.2013 15:0010.10.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309003Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой бутилированной для кулера. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой бутилированной для кулера.
Начальная цена
393 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- офис ОАО «Газэнергосервис», г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56 (9 этаж) в 2013г.; - филиал ОАО «Газэнергосервис» завод «Турбодеталь», Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Погодина, д. 67, в 2013г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Отсутствуют
52.25.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка воды питьевой бутилированной для кулера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 15:00 GMT +330.09.2013 15:0030.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой бутилированной для кулераМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 15:0030.09.2013 15:0030.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309003Дата и время вскрытия заявок Поставка воды питьевой бутилированной для кулераМосква
Подведение итогов не позднее
10.10.2013 15:0010.10.2013 15:0010.10.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309003Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой бутилированной для кулераМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой бутилированной для кулера
Начальная цена
480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
филиал ОАО «Газэнергосервис» завод «РТО», Тульская обл., г. Щекино, ул. Пирогова, д. 45Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Отсутствуют
52.25.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка воды питьевой бутилированной для кулера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 15:00 GMT +330.09.2013 15:0030.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой бутилированной для кулераМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 15:0030.09.2013 15:0030.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309003Дата и время вскрытия заявок Поставка воды питьевой бутилированной для кулераМосква
Подведение итогов не позднее
10.10.2013 15:0010.10.2013 15:0010.10.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309003Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой бутилированной для кулераМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой бутилированной для кулера
Начальная цена
409 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- филиал ОАО "Газэнергосервис" Брянский завод «Турборемонт», Брянская обл., г. Брянск, пер. Менжинского, д. 49; - участок балансировочного и измерительного оборудования ОАО «Газэнергосервис», Брянская обл., г. Брянск, пер. Менжинского, д. 49; - конструкторско-технологический отдел ОАО «Газэнергосервис», Брянская обл., г. Брянск, пер. Менжинского, д. 49; - Брянская база ПТОиК ОАО «Газэнергосервис», Брянская обл., г. Брянск, ул. Уральская, д. 95 А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Отсутствуют
52.25.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка воды питьевой бутилированной для кулера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2013 15:00 GMT +330.09.2013 15:0030.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой бутилированной для кулераМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2013 15:0030.09.2013 15:0030.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309003Дата и время вскрытия заявок Поставка воды питьевой бутилированной для кулераМосква
Подведение итогов не позднее
10.10.2013 15:0010.10.2013 15:0010.10.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309003Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой бутилированной для кулераМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой бутилированной для кулера
Начальная цена
8 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
филиал ОАО "Газэнергосервис"- завод "Ротор", Волгоградская обл., г. Камышин, ПромзонаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
Отсутствуют
52.25.2
Документация лота
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