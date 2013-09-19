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Номер извещения
31300528105
Уникальный номер закупки
13_2.1_0897
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, находящегося в представительстве ООО «Газпром добыча Ямбург» в г. Москва
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.09.2013 10:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-67-71
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
A.Kerbel@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кербель Андрей Олегович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, находящегося в представительстве ООО «Газпром добыча Ямбург» в г. Москва
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2013 10:00 GMT +319.09.2013 10:0019.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300528105Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, находящегося в представительстве ООО «Газпром добыча Ямбург» в г. МоскваНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2013 10:0020.09.2013 10:0020.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300528105Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, находящегося в представительстве ООО «Газпром добыча Ямбург» в г. МоскваНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
14.10.2013 13:0014.10.2013 13:0014.10.2013 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300528105Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, находящегося в представительстве ООО «Газпром добыча Ямбург» в г. МоскваНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, находящегося в представительстве ООО «Газпром добыча Ямбург» в г. Москва
Начальная цена
899 984,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
72.20
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