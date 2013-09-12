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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300527558
Уникальный номер закупки
13-2.1-6261
Наименование закупки
оказание услуг по доставке автотранспортными средствами, в соответствии с их техническими характеристиками, груза заказчика в пункт назначения и выполнению работ спецтехникой и строительно-дорожными механизмами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа для нужд ООО "Газпромтранс" в 2014 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.09.2013 19:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по доставке автотранспортными средствами, в соответствии с их техническими характеристиками, груза заказчика в пункт назначения и выполнению работ спецтехникой и строительно-дорожными механизмами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа для нужд ООО "Газпромтранс" в 2014 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.09.2013 12:00 GMT +312.09.2013 12:0012.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300527558Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по доставке автотранспортными средствами, в соответствии с их техническими характеристиками, груза заказчика в пункт назначения и выполнению работ спецтехникой и строительно-дорожными механизмами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа для нужд ООО "Газпромтранс" в 2014 годуМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2013 15:2013.09.2013 15:2013.09.2013 15:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300527558Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по доставке автотранспортными средствами, в соответствии с их техническими характеристиками, груза заказчика в пункт назначения и выполнению работ спецтехникой и строительно-дорожными механизмами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа для нужд ООО "Газпромтранс" в 2014 годуМосква
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 23:5920.09.2013 23:5920.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300527558Подведение итогов не позднее оказание услуг по доставке автотранспортными средствами, в соответствии с их техническими характеристиками, груза заказчика в пункт назначения и выполнению работ спецтехникой и строительно-дорожными механизмами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа для нужд ООО "Газпромтранс" в 2014 годуМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 23:5920.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300527558Подведение итогов не позднее оказание услуг по доставке автотранспортными средствами, в соответствии с их техническими характеристиками, груза заказчика в пункт назначения и выполнению работ спецтехникой и строительно-дорожными механизмами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа для нужд ООО "Газпромтранс" в 2014 годуМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по доставке автотранспортными средствами, в соответствии с их техническими характеристиками, груза заказчика в пункт назначения и выполнению работ спецтехникой и строительно-дорожными механизмами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа для нужд ООО "Газпромтранс" в 2014 году
Начальная цена
169 369 121,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
60.24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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