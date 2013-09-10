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Номер извещения
ГП309002
Уникальный номер закупки
№ 10/26.08.13/ММУ/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка радиостанции портативной GP-340, прибора лазерного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453856, Республика Башкортостан, Мелеуз, Мелеуз, площадь Химзавода, -
Почтовый адрес
453856, Республика Башкортостан, Мелеуз, Мелеуз, площадь Химзавода, -
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34764 6-41-55
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Мелеуз
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РАДИОСТАНЦИЯ ПОРТАТИВНАЯ GP-340
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 08:00 GMT +310.09.2013 08:0010.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309002Дата и время окончания срока приема заявок РАДИОСТАНЦИЯ ПОРТАТИВНАЯ GP-340Мелеуз
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 08:0010.09.2013 08:0010.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309002Дата и время вскрытия заявок РАДИОСТАНЦИЯ ПОРТАТИВНАЯ GP-340Мелеуз
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 08:0013.09.2013 08:0013.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309002Подведение итогов не позднее РАДИОСТАНЦИЯ ПОРТАТИВНАЯ GP-340Мелеуз
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РАДИОСТАНЦИЯ ПОРТАТИВНАЯ GP-340
Начальная цена
79 982,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Все закупки и тендеры АО МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Адрес местонахождения
453856, Республика Башкортостан, Мелеуз, Мелеуз, площадь Химзавода, -
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПРИБОР ЛАЗЕРНЫЙ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 08:00 GMT +310.09.2013 08:0010.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309002Дата и время окончания срока приема заявок ПРИБОР ЛАЗЕРНЫЙМелеуз
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 08:0010.09.2013 08:0010.09.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309002Дата и время вскрытия заявок ПРИБОР ЛАЗЕРНЫЙМелеуз
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 08:0013.09.2013 08:0013.09.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309002Подведение итогов не позднее ПРИБОР ЛАЗЕРНЫЙМелеуз
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРИБОР ЛАЗЕРНЫЙ
Начальная цена
242 001,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Все закупки и тендеры АО МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Адрес местонахождения
453856, Республика Башкортостан, Мелеуз, Мелеуз, площадь Химзавода, -
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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