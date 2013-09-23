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Номер извещения
31300527547
Уникальный номер закупки
13-2.2-2174
Наименование закупки
Поставка специальной техники для передачи в лизинг дочерним обществам ОАО «Газпром» (№ 922/ДОГазтехлизинг/13-2.2-2174/02.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.09.2013 18:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Двузвенный транспортер
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 12:00 GMT +323.09.2013 12:0023.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300527547Дата и время окончания срока приема заявок двузвенный транспортерМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2013 11:2524.09.2013 11:2524.09.2013 11:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300527547Дата и время вскрытия заявок двузвенный транспортерМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 22:3004.10.2013 22:3004.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300527547Подведение итогов не позднее двузвенный транспортерМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двузвенный транспортер
Начальная цена
28 064 895,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Спецтехника на базе ТТ-4М-01
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 12:00 GMT +323.09.2013 12:0023.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300527547Дата и время окончания срока приема заявок спецтехника на базе ТТ-4М-01Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2013 11:2524.09.2013 11:2524.09.2013 11:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300527547Дата и время вскрытия заявок спецтехника на базе ТТ-4М-01Москва
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 22:3004.10.2013 22:3004.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300527547Подведение итогов не позднее спецтехника на базе ТТ-4М-01Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спецтехника на базе ТТ-4М-01
Начальная цена
5 080 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Вилочный автопогрузчик JAC
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 12:00 GMT +323.09.2013 12:0023.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300527547Дата и время окончания срока приема заявок вилочный автопогрузчик JACМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2013 11:2524.09.2013 11:2524.09.2013 11:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300527547Дата и время вскрытия заявок вилочный автопогрузчик JACМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 22:3004.10.2013 22:3004.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300527547Подведение итогов не позднее вилочный автопогрузчик JACМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вилочный автопогрузчик JAC
Начальная цена
2 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Полуприцеп-цистерна для перевозки темных нефтепродуктов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 12:00 GMT +323.09.2013 12:0023.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300527547Дата и время окончания срока приема заявок полуприцеп-цистерна для перевозки темных нефтепродуктовМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2013 11:2524.09.2013 11:2524.09.2013 11:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300527547Дата и время вскрытия заявок полуприцеп-цистерна для перевозки темных нефтепродуктовМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 22:3004.10.2013 22:3004.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300527547Подведение итогов не позднее полуприцеп-цистерна для перевозки темных нефтепродуктовМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полуприцеп-цистерна для перевозки темных нефтепродуктов
Начальная цена
3 634 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 12:00 GMT +323.09.2013 12:0023.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300527547Дата и время окончания срока приема заявок полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАПМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2013 11:2524.09.2013 11:2524.09.2013 11:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300527547Дата и время вскрытия заявок полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАПМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 22:3004.10.2013 22:3004.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300527547Подведение итогов не позднее полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАПМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП
Начальная цена
2 750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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