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Номер извещения
31300527548
Уникальный номер закупки
13-2.2-2173
Наименование закупки
Поставка специальной техники для передачи в лизинг дочерним обществам ОАО «Газпром» (№ 921/ДОГазтехлизинг/13-2.2-2173/02.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.09.2013 18:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Автокраны
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 12:00 GMT +323.09.2013 12:0023.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300527548Дата и время окончания срока приема заявок автокраныМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2013 11:1024.09.2013 11:1024.09.2013 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300527548Дата и время вскрытия заявок автокраныМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 21:3004.10.2013 21:3004.10.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300527548Подведение итогов не позднее автокраныМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автокраны
Начальная цена
31 980 143,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автоцистерны
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 12:00 GMT +323.09.2013 12:0023.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300527548Дата и время окончания срока приема заявок автоцистерныМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2013 11:1024.09.2013 11:1024.09.2013 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300527548Дата и время вскрытия заявок автоцистерныМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 21:3004.10.2013 21:3004.10.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300527548Подведение итогов не позднее автоцистерныМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автоцистерны
Начальная цена
7 560 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Вездеходы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 12:00 GMT +323.09.2013 12:0023.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300527548Дата и время окончания срока приема заявок вездеходыМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2013 11:1024.09.2013 11:1024.09.2013 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300527548Дата и время вскрытия заявок вездеходыМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 21:3004.10.2013 21:3004.10.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300527548Подведение итогов не позднее вездеходыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вездеходы
Начальная цена
11 680 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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